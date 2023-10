Adli: "Scudetto? Obiettivo del Milan, ma non l'unico"

MILANO - Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni ora Yacine Adli sta cominciando finalmente a ritagliarsi uno spazio nel Milan . E il centrocampista francese, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato in vista del big match con la Juve di domenica sera, a cui i rossoneri arrivano da primi in classifica: "Siamo li sù ma la strada è ancora lunga, vogliamo vincere qualcosa di importante ma questo passa da ogni partita. Contro la Juve sarà una gara importante, ma non sarà l'unica".

Adli: "Scudetto? È un obiettivo, ma non l'unico"

E ancora: "Il mio esordio a San Siro? Incredibile, non posso descrivere cosa ho provato - ha ammesso Adli -. Non dimenticherò mai la standing ovation dei tifosi alla mia uscita dal campo, è stato un sogno". Sull'obiettivo scudetto: "Quando sei il Milan giochi sempre per vincere e lo scudetto è uno dei nostri obiettivi. Non ci mettiamo pressione e non ne parliamo sempre, rimaniamo focalizzati sul lavoro e proviamo sempre a dare il massimo in ogni gara" ha concluso il centrocampista rossonero.