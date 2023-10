Milan, il tapiro di Pioli che cade nella trappola di Allegri

In tempi in cui è “Striscia la notizia” a raccontare il Paese, il Milan vince a pieno titolo il tapiro. Cade nella trappola di Allegri con l’ingenuità del predestinato e regala alla Juve la palma d’oro dell’astuzia. Per questo la partitissima di San Siro dice molto più del risultato. La sua diagnosi è impietosa per Pioli, fin qui incapace di risolvere l’insostenibile leggerezza del suo centrocampo, creativo, mobile e anche ordinato, ma mai aggressivo come dovrebbe una squadra che punta al tricolore, con un’idiosincrasia per il tiro che rimette nei piedi di Giroud tutta la responsabilità di finalizzare. Ci ha provato il francese, nell’unica occasione in cui ha ricevuto una pallone giocabile dal solito Leão, ma Szczesny ha allungato se stesso e la punta delle dita, salvando la Juve.

Allegri ha previsto tutto. Ha disteso lentamente sul campo la sua rete invisibile di prudenza, contenimento, raddoppi di marcatura, il consueto catenaccio postmoderno con cui prima ha messo al riparo la porta, poi ha rallentato la manovra avversaria e ha irretito talmente i rossoneri da mandarli in tilt con un solo contropiede, rendendo visibile dove può arrivare la loro sprovvedutezza. Il fallo di Thiaw su Kean, il migliore dei bianconeri, è l’ennesima perla di azzardo che la difesa del Milan si concede e che le costa il cartellino rosso e, di fatto, la condanna. Ma è a questo punto che si compie il capolavoro di Allegri. Che non affonda in undici contro dieci, anzi continua a contenere i rossoneri, facendoli sfogare con il consueto spreco di energie di cui sono capaci. Leão corre, finta, ubriaca letteralmente il modesto Gatti, che lo cintura per tre quarti di gara con ventidue falli prima di essere ammonito, ma il Milan non arriva mai davanti a Szczesny.

Il tempo gioca contro Pioli, perché il dispendio energetico è inversamente proporzionale all’inferiorità numerica. La Juve senza top player, senza geometrie spiazzanti, senza sovrapposizioni, senza affondi - i traversoni di Kostic dalla tre quarti sono simili a quelli di una partita di seconda categoria - sale al piccolo trotto e guadagna sorniona la trequarti, apparentemente senza nulla pretendere. Poi sferra l’unico tiro della sua gara fino a quel momento, e mai come in questo caso la fortuna aiuta i prudenti. E condanna gli audaci. Però la fortuna conta solo in apparenza. Perché se questa gara la giochi cento volte allo stesso modo, novantotto la vince Allegri. Questo per dire che la condotta del Milan è strutturalmente inadeguata. E che quella della Juve è strategicamente orientata a compensare i limiti di una rosa incompleta e lacunosa in ogni reparto. È questo l’enorme merito del tecnico livornese, costretto a digerire nel finale l’inconcludenza tecnico-tattica di Vlahovic, ma ripagato da un risultato che proietta la Juve più in alto di quanto dicano i suoi mezzi.