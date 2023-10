Pioli e l'addio di Donnarumma al Milan: "Ha fatto altre scelte ma..."

MILANO - Vigilia importante per il Milan di Stefano Pioli, che sfiderà in casa il Paris Saint Germain nella terza giornata del girone F di Champions League. Per l'occasione il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando una gara complicata per i rossoneri reduci dal ko contro la Juve: "I nostri avversari sono stati costruiti con investimenti importanti per vincere la Champions League, Luis Enrique sta facendo un lavoro eccezionale, in quattro mesi ha dato una identità nuova, completamente diversa rispetto al passato. E' un grande allenatore e una persona che stimo tanto, ha dato una identità importante. E' una squadra aggressiva, moderna, che cerca di controllare la partita, che insieme al City ha fatto più possesso palla nelle prime due gare di Champions. Noi cercheremo di provare a togliere a loro queste cose e di fare una gran partita".