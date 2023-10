Milan, due segnali a favore di Pioli

Le coincidenze - ricordano spesso - non sono mai casuali: vanno interpretate (in questo caso si potrebbe anche scrivere… milanpretate). A Milanello ieri una coincidenza è stata utilizzata per dare un segnale, al rientro da Parigi, dinanzi alla valanga di critiche, per la maggior parte puntate su Stefano Pioli, allenatore preso di mira dai social e dalle chat dei tifosi, in qualche caso accusato di essere arrivato “umile” e di essere diventato “presuntuoso” per via del piano partita spericolato preparato per il Psg. Opinioni, naturalmente, rilanciate tra l’altro anche da Arrigo Sacchi che non fa questione di colori né di simpatie ma analizza secondo le proprie convinzioni sostenendo che Pioli «predilige la tattica invece della strategia».