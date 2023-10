Furia Giroud dopo il cambio in Napoli-Milan: il gesto disperato verso la panchina

NAPOLI - Nel primo tempo è stato il protagonista assoluto di Napoli-Milan. Con la sua doppietta, Olivier Giroud ha trascinato i rossoneri: due gol di testa che sembravano mettere in discesa la sfida per gli uomini di Pioli. Ma nella ripresa Politano e Raspadori hanno agguantato il pareggio per gli azzurri. A nove minuti dalla fine Giroud è stato richiamato in panchina da Pioli, sostituito da Jovic.