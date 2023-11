Milan, Pioli: "Recupero un giocatore importante. Mercato? Ecco chi voglio"

MILANO - "Credo sia abbastanza normale e corretto considerare il pari col Napoli come una sconfitta. Sul doppio vantaggio, giocando come abbiamo fatto nel primo tempo, è lecito aspettarsi la vittoria e così non è stato". Stefano Pioli , in vista della gara con l' Udinese , analizza la precedente uscita del Milan :"Peccato per quel gol preso a inizio secondo tempo che ha dato slancio al Napoli , ma ormai è il passato, conta solo domani. Le aspettative si sono alzate ma è giusto che sia così, siamo il Milan e dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita".

Che giocatore recupera Pioli?

In vista del match di domani, il Milan metterà "in campo la miglior formazione possibile con l'intenzione di tornare a vincere - afferma il tecnoco rossonero - poi ci sarà tempo di pensare alla Champions e al Lecce. Fare bene domani è troppo importante. Loftus-Cheek è recuperato, sarà disponibile per domani - ha aggiunto Pioli -, Pulisic no, ma ci sarà martedì con Chukwueze e ci sono buone possibilità per Kjaer. Sono certo di una cosa: non ho mai avuto un gruppo così solido, coeso, compatto, voglioso e disponibile, nemmeno nell'anno dello scudetto. E si è formato in tempi brevi. Alleno un gruppo fantastico e ne dobbiamo approfittare, bisogna solo concentrarsi sul migliorare le nostre prestazioni. Non è un dramma essere oggi a tre punti dal primo posto".

Il calendario fitto: cosa ne pensa Pioli?

Sul calendario fitto, così Pioli, interrogato sul ritiro di Sinner: "Noi allenatori non veniamo coinvolti, altrimenti faremmo presente che si aumenta il rischio di infortuni giocando così spesso. Si rischia di non mettere in campo uno spettacolo non adatto alle nostre possibilità".

Il mercato: chi vuole Pioli a gennaio?

"Sto parlando col club perché a gennaio possa arrivare un difensore, credo che il club si farà trovare preparato", ha aggiunto Pioli, anche alla luce delle assenze di Kalulu (recentemente operato) e Pellegrino, per poi tornare sul match con l'Udinese: "Ci vorrà molta intelligenza, dovremmo cercare di fare tanto e molto bene. La difficoltà sarà di trovare gli spazi adatti ed evitare le ripartenze. Sarà una partita non semplice".

Il ritorno di Ibrahimovic

"Un ritorno di Ibra? Non lo so, lavoro con tantissime persone. Non ci sarebbero problemi", ha commentato Pioli su un eventuale ritorno in società dello svedese.