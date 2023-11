Milan, una cena fa miracoli ma vincere è meglio

Una buona cena è sempre stata una straordinaria opportunità artistica. Probabilmente Davide Calabria non conosceva l’aforisma di Frank Lloyd Wright ma molto più semplicemente ha pensato che per rammendare in modo convincente lo strappo provocato prima dalle sue parole a Parigi nella notte del Psg, e poi dalle reazioni di Leao e Giroud a Napoli, non c’era altra via che quella di organizzare una buona cena. «Io sono stato invitato» ha puntualizzato Stefano Pioli che di sicuro l’ha colta come occasione non per puntellare il proprio credito presso il suo spogliatoio ma per cancellare quelle espressioni “un po’ così” apparse sulle facce dei suoi per il 2 a 2 maturato a Napoli dopo una frazione giocata secondo antichi splendori. E per allontanare ogni dubbio sulla tenuta stagna dei rapporti, personali oltre che calcistici con i suoi, sempre Pioli si è esibito in una dichiarazione che ha il senso compiuto di una certezza assoluta. «Posso avere dei dubbi tecnici, non ho dubbi invece sulla qualità del gruppo squadra molto coeso, compatto e disponibile al lavoro. Non l’ho mai avuto così nemmeno nell’anno dello scudetto» è la frase forte che forse provvede a riannodare il filo della memoria passata con il presente.