Milan, striscione e sciopero del tifo contro il caro-biglietti

MILANO - Dopo il duro comunicato in settimana sul caso biglietti, uno striscione lungo quanto il settore blu dello stadio esprime il pensiero della Curva sud di San Siro durante il match con l'Udinese : "Settore ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto" campeggia a caratteri cubitali nel settore dello stadio destinato al tifo rossonero, che anche nei mesi precedenti non aveva mancato di far presente il proprio punto di vista in materia.

Sciopero del tifo, milanisti in silenzio: cosa è successo?

In settimana, in vista della prossima trasferta dei rossoneri a Lecce, la curva aveva preso posizione in modo deciso: "Siamo di fronte all'ennesimo scempio", aveva spiegato la curva in un comunicato. "Noi non intendiamo più sottostare alla 'regola' del dover entrare a qualunque costo in uno stadio in quanto il settore ospiti verrebbe riempito dai tifosi rossoneri del posto". La curva aveva poi comunicato che "in occasione di Milan-Udinese resteremo in silenzio per il primo quarto d'ora, allo scopo di sensibilizzare squadra e società a portare la problematica sul tavolo della Lega Serie A per risolvere definitivamente il problema come accade nei maggiori campionati europei dove il settore ospiti costa per tutte le partite e tutte le tifoserie tra 10 euro e 30 euro".