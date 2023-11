Pioli: "Abbiamo deluso tutti. Ora il Milan non può più sbagliare"

MILANO - È quasi una gara da dentro fuori, domani, per il Milan che affronterà a San Siro il Psg nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League , con una classifica che vede i rossoneri ultimi con 2 punti. E come se non bastasse il Milan arriva all'appuntamento reduce dal clamoroso ko casalingo con l' Udinese che ha permesso all' Inter di allungare in classifica. "Sabato abbiamo deluso tutti " ha ammesso Stefano Pioli in conferenza stampa "ed è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e metterlo in campo. La mia è una squadra responsabile e attenta, domani può fare una grande partita e possiamo mettere in difficoltà il Psg. Vogliamo dimostrare di non essere quelli visti sabato. I tifosi - ha aggiunto - ci hanno sempre sostenuto e se hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto veramente male e io sono il responsabile. Dobbiamo tornare a giocare da Milan ".

"Il Milan non può più sbagliare"

"Domani servirà la gara della svolta. In Champions non possiamo più sbagliare e sperare nei risultati delle altre. Sarà una gara difficilissima visto il livello altissimo dell'avversario, ma abbiamo idee per metterli in difficoltà. Staimo pagando troppo alcune gare dove avremmo meritato di più, ma nell'ultima gara siamo stati insufficienti". Sul Psg di Luis Enrique: "Servirà più attenzione in entrambe le fasi di gioco, loro possono colpire in qualsiasi momento ma anche concedere qualcosa, dovremo essere efficaci". Su Gigio Donnarumma, attesissimo ex della gara: "L'accoglienza a Donnarumma? I tifosi faranno di tutto per incitare la squadra, dipende da noi trascinarli e far sì che San Siro ci dia una marcia in più". Sulle condizioni di Theo, Pulisic e Loftus-Cheek: "Stanno bene, con Pulisic che partirà dall'inizio con Chuckwueze pronto a rimpiazzarlo" ha concluso Pioli.