Lecce-Milan, Leao ko all'8': problema al flessore della coscia destra

LECCE - La palla in profondità e lo scatto, poi lo stop improvviso con la mano che tocca la coscia destra: il Milan è in ansia per l'infortunio di Leao. All'8' della partita contro il Lecce il portoghese ha allungato la falcata per raggiungere il filtrante di Pobega e una fitta al muscolo l'ha raggiunto, mettendolo ko. Dalla panchina si è alzato subito Okafor, che ha preso il posto di Leao, uscito tenendosi la mano sul flessore della coscia destra.