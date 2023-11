Bennacer, che attacco a Calhanoglu: "Non farò come lui, mai all'Inter"

MILANO - Ismail Bennacer sta aspettando di recuperare dall'infortunio al ginocchio che lo ha visto giocare l'ultima volta lo scorso 10 maggio, nella semifinale d'andata di Champions contro l' Inter . Ma in attesa di tornare in campo e aiutare i suoi compagni, il calciatore algerino, in rossonero dalla stagione 2019/20, ha giurato fedeltà al Milan parlando al canale YouTube Instant Foot non risparmiando una frecciata all'ex compagno Hakan Calhanoglu , passato in nerazzurro due stagioni fa: "Sinceramente non sapevo che Calhanoglu sarebbe andato all'Inter - ha ammesso Bennacer -. Tutto è stato fatto all'ultimo momento, quando Eriksen ha avuto quel problema".

Bennacer: "Non andrò mai all'Inter, questo è sicuro"

"Io sapevo che Calhanoglu voleva restare al Milan, poi evidentemente non ha trovato l'accordo sul rinnovo. Siamo rimasti amici, ma in campo no: lì non ho nessun amico, figuriamoci tra i giocatori dell'Inter. Rispetto Hakan, certo, ma quando ho visto che sarebbe andato all'Inter ho detto 'Ma no! Non può essere vero'" ha spiegato Bennacer, che ha poi giurato fedeltà al Milan: "Andare all'Inter è una cosa che non potrei mai fare, mai, è impossibile, impossibile. Ho troppo rispetto per il Milan, l'Inter può offrirmi quello che vuole. Non dico che rimarrò al Milan tutta la carriera - ha ammesso l'algerino - ma so già che un domani non andrò all'Inter, questo è sicuro". E a proposito di Inter, la chiosa di Bennacer è sulle sfide ai nerazzurri: "Li abbiamo tutti preparati bene ed è dura, noi diamo sempre tutto. Ma è una fase di passaggio, c'era un momento in cui il Milan non faceva altro che battere l'Inter".