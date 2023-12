Pioli risponde a Maldini: "Il Milan mi ha sempre sostenuto"

Pioli: "Gruppo compatto"

In merito il tecnico è intervenuto in conferenza stampa: "È presto per fare dei bilanci. In Champions League abbiamo poche possibilità di superare il girone ma ce la giocheremo a Newcastle. Alla squadra, in merito al campionato, ho detto che mancano tante partite e che se qualcuno pensa di non poter raggiungere Inter e Juventus con ancora 25 gare da giocare è meglio che non si presenti a Milanello. In risposta si sono presentati tutti, anche perché sono pagati per farlo. Io sono convinto che abbiamo un gruppo compatto; soprattutto nei momenti negativi c'é stata compattezza e questa é stata una risorsa in più".

L'incontro con Cardinale e Furlani

Il tecnico è tornato poi anche sull'incontro avuto a Milanello con il numero uno di RedBird Gerry Cardinale e l'ad Giorgio Furlani: "È stato un incontro positivo e costruttivo. E' uno stimolo in più per il mio lavoro e di quello della squadra".

"Presto emergenza infortuni sarà finita"

Pioli ha fatto poi il punto sugli infortuni: "Gli infortuni? Sono sicuro che a breve miglioreremo e che presto l'emergenza finirà. Domani Kjaer non ci sarà ma lo recupereremo per la partita successiva. Ora siamo in emergenza in avanti e dietro ma abbiamo diverse soluzioni. Siamo concentrati solo sulla gara di domani. Per superare questo momento difficile serve solo vincere, è inutile girarci tanto intorno. Col Frosinone servirà fare una partita seria, vera, con intensità e con qualità. Leao? Faremo di tutto di recuperarlo per la partita contro l'Atalanta", ha concluso il tecnico.