La resilienza di Pioli che fa rialzare la testa al MIlan

Dopo la Fiorentina, il Frosinone. La seconda vittoria consecutiva del Milan in campionato conferma la resilienza di Pioli. Così come all'indomani della pesante sconfitta nel derby, l'allenatore è riuscito a ripartire anche dopo il ko in Champions con il Borussia, superando giorni difficili, marcati anche dalla durissima sortita mediatica di Maldini e scanditi dall'emergenza infortuni che nelle ultime settimane ha martellato i rossoneri. Per questo e altro ancora, vale doppio il 3-1 al Frosinone che il punto della bandiera l'ha realizzato con Brescianini, cresciuto a Milanello e soffre il mal di trasferta (5 sconfitte, 2 pareggi) Alla decima presenza nel MIlan, Luka Jovic si è ricordato dei numeri da bomber vero che, quando aveva 19 anni, indussero il Real a pagarlo 65 milioni all'Eintracht Francoforte. Maignan ha confermato di essere il portiere assist, mandando in gol Pulisic. Tomori ha siglato il tris, facendosi perdonare l'errore su Cuni che, nel primo tempo, poteva consentire ai ciociari di andare in vantaggio un minuto prima del guizzo di Jovic. Bennacer è tornato in campo dopo 206 giorni e solo Pioli sa quanto il nazionale algeriono gli sia mancato per tutto questo tempo.

Milan, la resilienza di Pioli

Sabato prossimo, a Bergamo, scontata la squalifica rientrerà Giroud, mentre per Leao si deciderà in settimana, tenuto conto che quattro giorni più tardi, a Newcastle, il Milan si giocherà il tutto per tutto, aspettando buone notizie dal Borussia. Terzo in classifica in attesa di Napoli-Inter, quindi in piena zona Champions League 23/24, quindi nel pieno rispetto del primo obiettivo fissato da Cardinale per la stagione in corso, ancora una volta Pioli ha mostrato nervi saldi e capacità di gestione dei momenti delicati, incurante degli stormir di fronde pronte ad agitarsi al primo risultato negativo della squadra. Adesso che l'emergenza infortuni allenta la morsa, in campionato potrà divertirsi molto; in Champions sa che non sarà finita sino a quando non sarà finita. La firma d'autore in calce alla prima vittoria di dicembre è la sua.