Milan, Pioli deluso: "Sconfitta pesante, certe ingenuità pesano"

BERGAMO - "Quando prendi tre gol vuol dire che non hai lavorato bene di squadra in fase difensiva. Non siamo stati scaltri a prendere gli inserimenti. Abbiamo ripreso la partita con intensità e qualità, era da portare a casa con un risultato positivo, ma usciamo con una sconfitta pesante". Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il ko in extremis con l'Atalanta: "Le assenze ci sono, ma la partita l'abbiamo giocata e nel primo tempo meglio dei nostri avversari. Certe ingenuità pesano, dovremo migliorare nelle prossime gare. La classifica? Volevamo cercare un filotto di vittorie, se non ci riesci devi guardati anche alle spalle. Pensiamo a vincere tante partite, poi alla classifica". Il tecnico rossonero guarda al match da dentro o fuori in Champions League a Newcastle: "Bisogna trasformare la delusione di stasera in energie positive per la partita di mercoledì sera, quando avremo una sola possibilità - chiude -. Leao potrebbe giocare. Ma anche stasera ce la siamo giocata come pensavamo, con generosità ed energia. L'Atalanta ci ha sorpresi in avvio di secondo tempo"