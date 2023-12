"Ibrahimovic torna al Milan: l'annuncio nelle prossime ore"

MILANO - Zlatan Ibrahimovic è pronto a fare il suo terzo ritorno al Milan, questa volta fuori dal campo come consigliere dei proprietari del club e partner operativo di RedBird, il fondo di private equity statunitense che controlla la squadra rossonera. Lo anticipa il Financial Times, l'annuncio ufficiale della RedBird è atteso nelle prossime ore. L'ex campione svedese, ritiratosi a giugno dopo aver riportato allo scudetto la squadra di Pioli nel 2022, fungerà da consigliere del management e della proprietà del Milan, che comprende i New York Yankees e Main Street Advisors, un fondo che conta la stella del basket LeBron James e il rapper Drake tra i suoi investitori. Ibrahimovic lavorerà a stretto contatto con Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird, per ampliare ulteriormente il portfolio esistente di asset della società di investimento in sport, media e intrattenimento, oltre a individuare nuove opportunità oltre a lavorare con l'AC Milan.