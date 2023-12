Diletta Leotta felice: il suo Karius oggi torna in campo contro il Milan

Eddie Howe raccoglie i cocci della sua squadra e cerca di mettere assieme una formazione titolare. Compito reso però più difficile dal fatto che continuano ad arrivare cattive notizie dall'infermeria. Ieri infatti non si sono allenati ben tre giocatori che sarebbero stati titolari contro il Milan: l'attaccante Gordon, il mediano Longstaff e il portiere Dubravka (che nelle ultime gare ha rilevato il numero uno infortunato, Pope). «Valuteremo prima della gara se saranno in grado di scendere in campo, di certo oggi non li ho fatti allenare per un motivo» afferma Howe, facendo la sfinge. L'impressione è che Gordon potrebbe farcela, Longstaff resta in forte dubbio e Dubravka probabilmente darà forfait, spianando la strada così a Loris Karius, portiere del portiere del Liverpool in finale di Champions League e oggi terza scelta a Newcastle (nonché compagno di Diletta Leotta). Del resto, la lista degli indisponibili è impressionante quanto quella del Milan (se non di più). Oltre a Tonali, assente per la nota squalifica, sono ko il portiere Pope, i difensori Burn, Botman e Targett, i centrocampisti Anderson e Willock e gli esterni d'attacco Murphy e Barnes. Su quest'ultimo un lumicino di speranza c'è (al massimo in panchina però), così come si spera in un mezzo miracolo per vedere in campo Longstaff e Gordon. Non dovessero recuperare il primo, spazio ancora una volta al baby Miley, mentre dovesse mancare il secondo, Howe potrebbe spedire Isak sulla fascia con l'inserimento dell'altro centravanti Wilson. E il problema non sono solo gli indisponibili, è il fatto che sono fuori da tempo e quindi Howe ha potuto fare pochissimo turnover. Non a caso il Newcastle è apparso stanco e logoro nelle ultime uscite (rimediando sconfitte consecutive contro Everton e Tottenham). «Tutti vedono che siamo affaticati, ma abbiamo fatto del nostro meglio per non pensarci, concentrandoci invece sul calcio giocato e tenendo la mente libera - afferma Howe - Chiaro però che le ultime prestazioni non sono state delle migliori». Gli chiedono se l'ex-rossonero Tonali è stato di aiuto nel preparare la gara: «Ne abbiamo parlato, ma io mi fido innanzitutto dei miei occhi e di quello che vedono, come sempre... Però chiaro, qualche dritta ce la può dare...». Il destino non è nelle mani della sua squadra, ma Howe la prende con la filosofia: «Cercheremo di influenzare ciò che possiamo influenzare e cioè la nostra prestazione. Abbiamo tanto rispetto per il Milan, sarà una notte indimenticabile».