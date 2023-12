Milan, sorteggio spareggi Europa League: tutte le possibili avversarie

Impresa a metà del Milan nell'ultima giornata di Champions League, che si deve accontentare del terzo posto nel gruppo F. I rossoneri hanno battuto il Newcastle, ma il Psg ha pareggiato contro il Borussia Dortmund e si è preso il secondo posto per la miglior differenza reti. La squadra di Pioli, dunque, scende in Europa League dove giocherà i playoff per raggiungere gli ottavi.