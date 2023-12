Infortuni Milan, Pioli furioso in tv: "Sopra di noi non vogliono capire..."

"Si gioca troppo e finché chi sopra di noi non lo capisce è difficile". Non usa giri di parole il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il successo per 3-0 sul Monza e dopo i nuovi guai fisici riportati da Pobega e Okafor. "Per Pobega mi auguro che sia solo un problema all'anca, per Okafor è stato forse solo un crampo".