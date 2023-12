Seedorf perde la testa in un'amichevole: rissa in campo dopo un contrasto!

Seedorf perde la testa: battibecco con Josué

Allo stadio Morumbi la gara si è conclusa 4-1 per il per il San Paolo, ma a far parlare è stato il battibecco tra Seedorf e Josuè: l'ex Milan ha preso male il fallo di Josué, alzandosi da terra e arrivando al faccia a faccia con l'avversario, spingendolo e gesticolando vistosamente. Poi è stato provvidenziale l'intervento dei compagni che hanno separato i due "contendenti". Josué ha poi raccontato la sua versione dei fatti: "Mi chiedeva di non forzare le entrate, ma quello è il mio modo di giocare e non mi sono comportato in maniera scorretta con lui", con Seedorf che a fine gara ha ironicamente chiuso la questione con un "Certe situazioni vanno capite... sarà per la prossima volta".