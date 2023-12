Milan e Pioli, la crepa c'è: sul caso indaga anche Ibrahimovic

MILANO - È sicuramente il momento più difficile dell’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan . Mai come questa volta c’è molta insoddisfazione nel club per come la squadra si sta esprimendo in campo e per gli infortuni. Sono infatti i due capi d’accusa più importanti che vengono rivolti all’allenatore rossonero, che dopo il match pareggiato con la Salernitana non è più così saldo in panchina come lo era in passato. Al momento non sembra esserci il rischio di un esonero imminente ma è chiaro che l’insoddisfazione è tanta, e ai piani alti del club stanno effettuando una serie di riflessioni su Pioli e sullo staff come mai era avvenuto prima. La posizione del tecnico è traballante , ma non ancora da rischiare il licenziamento. Sarà però sotto osservazione nelle prossime partite perché il quarto posto è a rischio e perché il Milan sembra aver perso la propria identità di gioco. Le riflessioni sono doverose quando i risultati sono deludenti, e dopo il pareggio a Salerno (l’ultima in classifica) la crepa è diventata ancora più evidente .

Milan, le alternative in panchina

Tra le motivazioni principali che hanno portato a continuare, al momento, con Pioli c’è sicuramente una mancanza di reali alternative. Escluso Antonio Conte, che quest’anno non vuole prendere incarichi a stagione in corso per motivi personali, gli altri allenatori non convincono a pieno. Inoltre c’è la problematica degli infortuni. Un eventuale nuovo tecnico comincerebbe con una rosa dilaniata dai problemi fisici e con una decina di giocatori in infermeria. Sarebbe complicato cambiare preparazione atletica nel bel mezzo della stagione dove però si gioca senza soste. Insomma sarebbe complicato anche per un nuovo staff.

Milan, indaga anche Ibrahimovic

La proprietà chiederà consigli anche a Zlatan Ibrahimovic sulla posizione di Pioli e in generale sulle metodologie di allenamento a Milanello. L’ex campione rossonero è entrato in punta di piedi e ha osservato molto in questi giorni, si è fatto un’idea delle problematiche e di ciò che può essere cambiato. Ibrahimovic riferirà direttamente al proprietario Cardinale, dopo un consulto con l’ad Furlani. La società sta cercando di individuare le cause principali dei tanti infortuni, e sotto accusa è finito nuovamente lo staff atletico dell’allenatore. Non è da escludere che si possa introdurre una nuova figura tra i collaboratori di Pioli per aiutare nella ricerca del problema e nella risoluzione.

Milan, il dato sugli infortuni

Il Milan è praticamente fuori dalla lotta per il titolo già a dicembre, ed è fuori dalla Champions League, due obiettivi falliti a metà stagione. Ma oltre ai risultati deludenti, c’è l’enorme problema infortuni che sta svalutando la rosa e limitando le scelte di formazione. Il Milan in quattro mesi ha subito già 30 infortuni, quasi tutti di natura muscolare dove vengono coinvolti adduttori, flessori e tendini. Ma l’altro dato clamoroso riguarda i giocatori coinvolti. Sono addirittura 21 atleti su 27 dell’intera rosa ad aver già subito infortuni. E ora a Milanello si è innescata una sorta di psicosi. La dirigenza spera di trovare una soluzione alle problematiche prima che sia troppo tardi, e già la sfida contro il Sassuolo potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore milanista.