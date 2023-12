Pioli e la polemica su Ibrahimovic a Miami: "Prima di partire ha detto..."

MILANO - "E' stata una settimana di lavoro, siamo concentrati esclusivamente per migliorare il nostro presente, il mio e soprattutto quello del Milan . Non penso al futuro adesso. Ma solo al presente e a far bene, perché ne abbiamo bisogno tutti". E il presente del Milan , sottolinea il tecnico rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa, è la sfida di domani con il Sassuolo . "Abbiamo lavorato con tanta attenzione e con tanta cura per cercare di mettere in campo una prestazione convincente in base alle nostre caratteristiche, qualità e principi. E soprattutto, una prestazione vincente".

Cosa ha detto Pioli sulla sfida di domani con il Sassuolo?

"Quella di domani non deve essere un'ultima spiaggia", è il monito di Pioli: "Ogni volta noi dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, e credo che abbiamo commesso degli errori, ma ai miei giocatori riconosco tanto impegno. Ci sono stati errori che hanno abbassato il nostro livello, e che con la Salernitana ci hanno impedito di vincere. Contro il Sassuolo sarà necessario interpretare bene la partita, conoscere bene i nostri avversari. Non ho paura, vorrei solo che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale. Quello per cui ci siamo preparati in tutti questi giorni". San Siro pieno sarà "la conferma che la tifoseria è incredibile, soprattutto nei momenti delicati della stagione loro ci sono sempre e questo è un patrimonio che dobbiamo salvaguardare. Tocca a noi meritarci questo tipo di tifoseria e questo tipo di ambiente, non capita spesso".

Qual è il bilancio di quest'anno per Pioli?

"Il difetto di quest'anno", secondo Pioli, è "che non abbiamo avuto continuità , ma è difficile dare una spiegazione. Siamo concentrati molto sul risolvere questa situazione. I nuovi arrivati sono forti, ragazzi fantastici che si sono calati nel nostro spirito e nel nostro gioco. Poi è normale che ci voglia tempo per adattarsi al campionato italiano che non credo sia il più bello ma sicuramente il più complicato. Per un giocatore che viene da fuori è normale che serva tempo".

Cardinale? Non l'ho sentito

"Cardinale non l'ho sentito, l'ho visto un mese fa ma mi relaziono sempre con i dirigenti": lo racconta il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, match decisivo per il suo futuro sulla panchina rossonera. Il rendimento al di sotto delle aspettative e i troppi infortuni ne hanno messo in bilico la posizione anche se Pioli assicura che la squadra non è condizionata dai tanti ko. "Dovreste vedere come si allenano... I giocatori non hanno timori, hanno voglia di superare le difficoltà. Creiamo tanto, ma dobbiamo sfruttare meglio certe occasioni. E poi concediamo troppo".

Polemica su Ibrahimovic a Miami: cosa ha detto Pioli?

Alcune immagini di Ibrahimovic a Miami hanno lasciato perplessi i tifosi del Milan, che avrebbero preferito vedere lo svedese vicino alla squadra; "Questa è una domanda che dovete fare a lui, ma per quello che so io aveva già preso questo tipo di impegno prima del ritorno dentro l'ambiente. Ma non penso che sia questo il problema, non vedo niente di particolare, so solo che Zlatan mi ha detto: guarda che parto perché avevo già preso questo impegno. Ci siamo sentiti tramite messaggi, mi ha chiesto come si è allenata la squadra e quali fossero le sensazioni, come facciamo sempre", ha concluso Pioli.