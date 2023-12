Milan, Pioli: "Spero che il 2024 sia migliore". E sui fischi a Leao...

MILANO - "Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se abbiamo forzato un po' troppo la profondità, anche se c'erano spazi per poterlo fare, ma credo che abbiamo fatto la partita che andava fatta per il momento in cui è arrivata questa partita". A dirlo è Stefano Pioli, dopo la partita con il Sassuolo. "C'è stato un momento in cui erano ripartenze da una parte e dall'altra, poi abbiamo perso qualche pallone di troppo. Dobbiamo migliorare tanto nell'ultimo terzo di campo", ha proseguito l'allenatore del Milan. Che poi hai sottolineato la compattezza del gruppo. "I giocatori in cerchio a centrocampo alla fine? Per me è normale. Lo hanno fatto anche prima di uscire dagli spogliatoi, senza telecamere. È un gruppo molto responsabile e che sa affrontare le difficoltà e non si è mai arreso ad esse. In 5 stagioni ne abbiamo passati di momenti difficili, ma non ci siamo mai arresi e abbiamo affrontato gli ostacoli con la giusta coesione".