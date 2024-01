Milan, Ibrahimovic torna accanto alla squadra

Milan, serve una svolta in campionato

Domenica prossima la formazione di Stefano Pioli giocherà contro l’Empoli, e dovrà cercare di mantenere il passo per conquistare almeno il quarto posto. Il distacco da Inter e Juventus, e l’eliminazione dagli ottavi di Champions League hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore che dovrà conquistarsi la riconferma sul campo. L’ingresso di Ibrahimovic in società, in concomitanza dei risultati altalenanti della squadra, aveva innescato il toto allenatore per la panchina milanista che momentaneamente sembra essersi placato.