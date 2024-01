"Giocano per lo scudetto, lo hanno vinto due anni fa. Sembra che la distanza attuale tra loro, la Juve e l'Inter sia ampia e non facile da colmare, ma la squadra è quella lì": Così José Mourinho in conferenza stampa ha parlato del Milan alla vigilia della partita di San Siro (leggi qui le sue parole complete). Non si è fatta attendere la risposta di Stefano Pioli.