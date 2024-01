Pioli: "Leao è un genio. Ecco come sta Maignan. Sullo scudetto..."

"Amo Leao, amo il suo modo di essere. Leao è un artista e gli artisti sono dei geni, ma lui ascolta ed è questa la cosa importante". Così Stefano Pioli alla vigilia del match di Milan-Bologna . Il tecnico ha difeso a spada tratta il fuoriclasse portoghese, che in campionato non segna da fine settembre.

Milan, Pioli sul'attacco

Pioli non ha usato giri di parole per respingere al mittente i brusii inerenti alla vena realizzativa di Leao ma, più in generale, del Milan: "Queta storia sta andando avanti da molto tempo e non è così. Segniamo di più dello scorso anno. Siamo il secondo miglior attacco del campionato e Rafa è dentro queste cifre. Leao è un punto di riferimento per noi ed è uno dei giocatori che fornisce più assist".

Milan, Pioli su Maignan

Pioli ha aggiunto: "Maignan? Mi auguro che quanto successo abbia insegnato qualcosa. Volevo dire che l'Udinese si è comportata in modo ineccepibile. Credo ci debba essere la certezza della pena. E certi episodi devono essere cancellati, eliminati in un ambiente in cui il 99 per cento delle persone va allo stadio per vivere una giornata di sport. Penso sia il momento della fermezza. Come ho visto Maignan in questi giorni? Sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto da tutti".