Leao denuncia insulti razzisti sui social: arriva la reazione del Milan

Insulti a Leao: la risposta del portoghese

Tutto nasce dalla storia pubblicata su Instagram da un utente, ovvero una foto di Leao con su scritto: "Non ti riesco più a vedere e a sopportare. Con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui co****ni. Vattene tu e chi ti segue". Il portoghese ha quindi ripubblicato lo screen di quella storia rispondendo in portoghese: "Sfortunatamente, nel mondo ci sono ancora questo tipo di persone con una mentalità piccola". Poco dopo la denuncia social di Leao è arrivato anche il sostegno del Milan su X: "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c'è spazio per il razzismo".