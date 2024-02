Rennes-Milan, Kalulu e Tomori in gruppo. Pioli: "Non è ancora fatta"

Giornata di vigilia per Rennes e Milan , protagoniste della sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League, in programam domani alle ore 18.45 al "Roazhon Park", impianto sportivo storicamente conosciuto come "Stade de la Route de Lorient". Pomeriggio ricco di parole e sensazioni, da ambo le parti, con Stefano Pioli e Julien Stephan che hanno presentato il secondo round del doppio confronto. Novità sulle condizioni e sui recuperi di Tomori e Kalulu , che stanno per tornare a disposizione del tecnico rossonero.

Pioli prima di Rennes-Milan: "Non è ancora fatta, Tomori e Kalulu in gruppo"

Alla vigilia di Rennes-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV, presentando così il nuovo impegno europeo: "Ci avviciniamo a questa partita con grande concentrazione. È chiaro che ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d’andata, ma è altrettanto vero che non possiamo considerarla finita. Non è ancora fatta, lo sappiamo. Giochiamo contro una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto in campionato. È una squadra che sta bene. Ci conosciamo bene, sia noi che loro. Questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare. Noi siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno".

Sui rientri di Tomori e Kalulu, Pioli ha aggiunto: "È chiaro che Kalulu e Tomori era da tanto tempo che non si allenavano con noi, recuperarli sarà molto importante. Non saranno a disposizione per domani sera, casomai vediamo per domenica. Chiaro che c’era la felicità di riavere in gruppo dei giocatori importanti".

Stefano Pioli, in compagnia di Alessandro Florenzi, tornerà a parlare alle ore 19.30 in conferenza stampa.

Rennes, Stephan: "Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine"

Julien Stephan, tecnico del Rennes, non ha intenzione di mollare, nonostante il 3-0 maturato a San Siro una settimana fa: "Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine - ha ribadito in conferenza stampa -. Non potremo giocare una partita normale. L’obiettivo è comprendere il tipo di partita e creare insieme le condizioni per cercare di avere un elemento di irrazionalità in questa partita".