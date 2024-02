Il Milan scherza su Kanye West e l’Inter: il video virale su Tik Tok

Il Milan ha preso in giro l'Inter e Kanye West dopo l'ospitata dell'artista a San Siro in occasione del match contro l'Atletico Madrid, gara d'andata degli ottavi di Champions League terminata 1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Marko Arnautovic. Il rapper americano si è presentato allo stadio con il volto completamente coperto da una specie di maschera nera e proprio per questo i social media manager rossoneri hanno fatto ironia.