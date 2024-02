Pioli e la curiosa battuta su Masterchef in conferenza. Poi parla di De Ketelaere

De Ketelaere e Masterchef

In conclusione sulle critiche dopo la sconfitta di Monza e De Ketelaere: "Meno se ne parla e meglio è, non voglio essere negativo. De Ketelaere? Mi ricordo i vostri sguardi e i commenti quando si diceva che Charles fosse un buon giocatore e che Maldini e Massara non avessero preso un bidone: ci sono tanti esempi nel passato che al primo anno in Italia hanno fatto fatica per poi fare meglio, Gasp è stato bravissimo a trovarsi una posizione più offensiva poi ogni ambiente ha le sue aspettative. Io come un concorrente di Masterchef? Adoro Masterchef, adoro Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Non so cucinare, ma adoro mangiare. Ho gli ingredienti giusti per far sì che la squadra raggiunga risultati positivi. Come disse Guardiola, affrontare l'Atalanta è fastidioso come andare dal dentista, noi dovremo essere più fastidiosi".