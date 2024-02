Milan, Leao e gli inizi con Pioli: "Non c'era sintonia, poi..."

Leao su Pioli: "Una sua confernza mi aveva infastidito"

Questo, infatti, un estratto in cui il giocatore ha raccontato del rapporto con il tecnico rossonero: "Dovevo provare a trovare spazio e un modo di comunicare con mister Pioli. All’inizio non eravamo in sintonia, ricordo una sua conferenza stampa che mi aveva infastidito, in cui aveva detto cose che secondo me non doveva dire, di cui doveva discutere prima davanti alla squadra. Ci e? voluto tempo prima che capissimo come relazionarci, lui intanto ha avuto la bravura di trovare il miglior modo per far giocare me e la squadra. Mi ha messo nelle condizioni di poter fare la differenza e cosi? ci siamo avvicinati".