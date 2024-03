Leao versione cantante: l'esibizione per l'Europa League

Dopo il gran gol contro l'Atalanta, Rafael Leao sembra essersi ripreso il Milan . Una bella prestazione per scacciare le critiche, come ha fatto intendere nell'esultanza per quel gol. Oltre al campo, il portoghese usa anche il microfono per esprimersi. La carriera parallela da cantante è già ben avviata, anche se qualcuno non sempre apprezza . Ma persino il profilo dell' Europa League ha pubblicato un video di una sua esibizione.

Leao si esibisce per l'Europa League

L'UEL, in un post in collaborazione con il Milan, ha fatto realizzare a Leao un video dove canta "Fede", la sesta traccia del suo album My Life In Each Verse, uscito nel 2023. Si tratta di una canzone speciale dato che è stata la sua prima cantata in italiana. Questi alcuni dei versi cantati: "Io sono fortunato per avere questa bella vita, Ci sono cose che a volte non parlo perché mi fa tanta fatica, Occupato a cercare il meglio per me, In tutto quello che faccio, metto sempre la mia fede. Non guardo mai indietro, dico le cose che sento. Ma non mi sento perfetto, noi siamo uguali. Sono pieno di problemi da risolvere".