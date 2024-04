Roma-Milan, Pioli: "C'è una cosa più importante a cui pensare"

Prima della Roma c'è il Lecce e Stefano Pioli ha invitato a non dimenticarlo. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match valido per la trentunesima giornata di Serie A, l'allenatore dei rossoneri ha commentato: "Sicuramente c'è voglia di confermarci su questi livelli. Arriviamo a questo momento importante della stagione con una buona condizione mentale. Domani possiamo vincere la quinta partita consecutiva in campionato, cosa che ancora non siamo riusciti a fare. Il Lecce è una squadra difficile, con Gotti non ha ancora subito un gol e ha messo in grande difficoltà la Roma".