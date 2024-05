Milan, l'addio di Giroud: "Tre anni fantastici, andrò a giocare in MLS"

Olivier Giroud annuncia l'addio al Milan. L'attaccante francese ha ufficializzato che lascerà il club rossonero al termine di questa stagione, per trasferirsi negli Stati Uniti. Giocherà nella MLS, probabilmente con i Los Angeles Fc. "Le prossime saranno le mie ultime due partite con il Milan - ha annunciato il numero 9 rossonero ai canali ufficiali del club -, andrò a continuare la mia carriera in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in maglia rossonera in questi tre anni. Questo è il momento giusto per dirlo. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma rimarrà sempre nel mio cuore".