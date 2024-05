L'Uomo Ragno a Milanello: avete riconosciuto quale campione di Serie A è?

Nonostante l'addio ufficiale di Pioli , c'è un clima di spensieratezza a Milanello. La qualificazione in Champions League è stata conquistata e i rossoneri si avvicinano all' ultima gara di campionato contro la Salernitana . Leggerezza che si vede nel video postato sui social da Tomori .

Tomori, il costume da Uomo Ragno e il quiz

Il difensore del Milan nelle storie Instagram ha condiviso un video con un suo compagno che indossa la maschera da Uomo Ragno. L'ex Chelsea però non ha svelato chi c'è dietro quel costume, e ha messo un quiz nelle storie per indovinare chi si nascondesse dietro la maschere. Quattro le opzioni: Mike [Maignan], Rafa [Leao], Pierre [Kalulu] o Yunus [Musah]. Inizialmente il difensore non aveva svelato chi indossasse il costume da Uomo Ragno. Poche ore dopo, Theo Hernandez ha messo una storia con una foto del giocatore "misterioso" con il costume taggando Leao, che ha poi repostato sui suoi social.