Mbappè: "Milan? Guardo tutte le partite. Se giocherò in Italia..."

Milan, le parole di Mbappè

Queste le sue parole a Sky Sport: "Quando ero piccolo, ero tifoso del Milan. E mi dicevo sempre: se un giorno giocherò in Italia, sarà per il Milan. Guardo sempre la Serie A, ogni partita del Milan. Da quando ero piccolo, tutta la mia famiglia vedeva il Milan perché intorno a me sono tutti tifosi rossoneri; per questo motivo continuo ancora oggi a guardare le partite. Sono stato a Parigi, ora giocherò per un nuovo club e sono molto contento. La Serie A è una grande lega, l'anno prossimo avrete tante squadre in Champions League. Siete migliorati tanto e auguro al calcio italiano le migliori fortune. Magari tornerò in Italia anche l'anno prossimo per giocare la Champions, chi lo sa..".