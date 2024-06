Coro contro Southgate in Australia. E Tomori se la ride

In occasione dell'amichevole Roma-Milan , andata in scena in Australia e terminata 5-2 per i giallorossi , Fikayo Tomori è stato al centro di un siparietto con alcuni tifosi inglesi. Il difensore ex Chelsea stava firmando delle magliette ad alcuni supporters quando è partito un mini-coro contro Gareth Southgate .

Tifosi contro Southgate: Tomori non riesce a non ridere

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, infatti, non ha convocato il centrale rossonero per gli Europei di quest'estate, così come era successo per i Mondiali in Qatar. I tifosi, quindi, hanno intonato un coro mandando a quel paese Southgate e sostenendo Tomori: "Noi ti amiamo". E il calciatore del Milan non è riuscito a trattenere le risate.