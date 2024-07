Milan, l'Atletico Madrid irritato per Morata: il motivo

MADRID - Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore del Milan. I rossoneri hanno pagato la clausola, lui ha scelto di cambiare Paese e vita: tutto legittimo. Dalla Spagna, però, filtra l'irritazione dell'Atletico Madrid che da un club con la storia e il blasone del Milan si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso. In che senso? Il Milan, a livello dirigenziale, non avrebbe chiamato la direzione sportiva dell'Atletico per avvertire del pagamento della clausola, lasciando tutto in mano a Morata e al suo staff, e anche a livello di comunicazione non avrebbe avvertito i colleghi spagnoli dell'annuncio ufficiale. Niente di sbagliato, ma da Madrid filtra un po' di dispiacere per questa freddezza nella trattativa che ha portato l'attaccante a Milanello.