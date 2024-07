Pulisic, promessa a Jimmy Fallon: "Se segno contro il City esulto così"

Christian Pulisic ha accettato di esultare in una maniera decisamente bizzarra se segnerà nell'amichevole pre-campionato contro il Manchester City (mezzanotte italiana di domenica 28 luglio). L'attaccante del Milan è rimasto negli Stati Uniti dopo la deludente parentesi degli USA nella Copa America 2024 (eliminazione dalla fase a gironi) ed è pronto a sfidare gli uomini di Pep Guardiola a New York. Ospite del "The Tonight Show" di Jimmy Fallon, gli è stato chiesto: "Se segni un gol, potresti fare qualcosa per rendere omaggio ai tifosi nel nostro pubblico?".