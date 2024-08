Milan, Fonseca striglia i suoi: "Troppo passivi nel primo tempo"

Milan-Torino 2-2, tabellino e statistiche

Fonseca, il giudizio sulla prova di Leao

Fonseca accende i riflettori sulla prestazione di Rafa Leao: "Rafa ha la capacità di fare più gol e assist. Oggi ha cercato di fare il meglio: gli è mancato solo il gol, ma ha lavorato tanto per la squadra. Se Morata potrà aiutarlo? E' un giocatore di esperienza che saprà regalare spazi a tutti". Ieri, nel corso della conferenza stampa pre gara, Fonseca aveva detto di avere grande fiducia nella sua squadra: "Non cambio idea. Non è una partita che mi fa cambiare idea. Non ho dubbi sulla qualità dei miei giocatori. Abbiamo la necessità di crescere come squadra. Ma questo non si potterrà in un giorno. Dobbiamo lavorare per continuare a migliorare ancora"