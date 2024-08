Milan, infortunio Morata: problema muscolare. Quante partite salta

MILANO - Momento difficile per Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d'Europa che ha annunciato la sua separazione dalla moglie Alice Campello proprio qualche giorno dopo essere sbarcato al Milan in seguito all'addio all'Atletico Madrid. E se il gol segnato al Torino nel match di esordio in campionato (che ha visto i rossoneri pareggiare in rimonta a San Siro contro il Torino) sembrava aver ridato il sorriso al centravanti, un infortunio muscolare lo costringerà ora a rimanere ai box.