Milan, Fonseca sul caso Theo-Leao: "Non sono uno che scappa"

Paulo Fonseca ha parlato dell' episodio che ha visto protagonisti Theo Hernandez e Rafael Leao durante il cooling break del secondo tempo di Lazio-Milan : i due non sono stati vicini al gruppo squadra, ma sono rimasti lontani e in disparte.

Milan, le parole di Fonseca sul caso Theo e Leao

I due sono stati esclusi dalla formazione titolare, entrando nella ripresa. L'allenatore ha quindi voluto fare chiarezza ai microfoni di Dazn: "Non c'è nessun problema, Theo mi ha già parlato dopo la partita. Questa settimana ho parlato con loro sulla scelta e sono sempre stati con la squadra. Non ho guardato che era staccati durante il cooling break. Io non scappo con scuse e dico sempre la verità".