Tacchinardi attacca Leao e Theo: “Leader? Macché. Da loro un gesto gravissimo”

Tacchinardi bacchetta Hernandez e Leao

Così l'ex centrocampista della Juventus: "Loro hanno voluto fare la polemica con il loro allenatore e non l’hanno messo in buona luce. Loro due, tecnicamente grandissimi, negli anni non sono mai diventati leader. Un leader pensa alla squadra e se resta fuori lo accetta, loro invece hanno pensato solo a se stessi e non al gruppo. E’ stata una scelta gravissima".