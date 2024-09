Emerson Royal iscritto all'università: cosa studierà il difensore del Milan

Calcio e formazione , un binomio a cui ci stiamo abituando soltanto negli ultimi anni, in Italia e all'estero. Emerson Royal , difensore del Milan arrivato in Serie A nell'ultima sessione di mercato, ha scelto di iscriversi all'università per studiare Business Administration e ampliare le sue conoscenze in ambito economico-finanziario.

Emerson Royal iscritto all'università: la vita fuori dal campo del difensore del Milan

Emerson Royal, reduce dall'esperienza con la maglia del Tottenham e già protagonista sulla fascia destra del Milan di Fonseca, si è iscritto alla Logos University International, ateneo online con sede a Parigi che gli consentirà di studiare Business Administration. L'obiettivo è acquisire competenze tali da poter gestire il suo patrimonio in maniera autonoma, senza rivolgersi necessariamente a professionisti del settore. L'ex laterale degli Spurs, peraltro, non è nuovo a questo tipo di percorsi: pur avendo esordito giovanissimo in Brasile, ha completato regolarmente le scuole superiori, mentre in Inghilterra ha seguito un corso di High Sports Performance, utile per la prevenzione degli infortuni e la calendarizzazione degli allenamenti.