Milan, Leao sostituito non la prende bene: Fonseca lo abbraccia

Leao sconsolato per la sostituzione

Con il risultato acquisito dopo il primo tempo, Fonseca ha iniziato la girandola delle sostituzioni. Al 64' Leao è stato richiamato in panchina per far posto a Morata e non l'ha presa bena. Ha storto il muso, ha portato una mano al naso, il suo volto ha tradito la voglia di non lasciare il campo. Fofana si è avvicinato per consolarlo. Arrivato a bordocampo passeggiando, Leao ha allargato le braccia e in quel momento Fonseca lo ha raggiunto per abbracciarlo e rincuorarlo.