Milan, Fonseca a rischio anche con il pari nel derby: i nomi per sostituirlo

Paulo Fonseca è appeso ad un filo sottilissimo . Son passati poco più di tre mesi esatti dall'annuncio del portoghese quale nuovo allenatore del Milan e la sua esperienza in rossonero è già ai titoli di coda. E, a proposito di coda, solo un colpo - per l'appunto - di coda potrebbe salvarlo: servirà battere l' Inter nel derby in maniera convincente, magari anche brillante. E potrebbe addirittura non bastare . Non perdere non basterà. Dare segnali incoraggianti, quelli che si attendevano contro il Liverpool a prescindere dal risultato finale, non basterà.

Milan, Fonseca non è l'allenatore adatto

Tutte le voci di queste ultime ore confermano quando la posizione di Fonseca sia (a dir poco) traballante. Colpa di un inizio horror di stagione: in cinque partite, il Milan ha vinto solo una volta (4-0 contro il non irresistibile Venezia), pareggiato due volte per il rotto della cuffia (2-2 alla prima col Torino, 2-2 a Roma con la Lazio) e perso due partite in maniera fragorosa (2-1 a Parma e 1-3 a San Siro contro il Liverpool in Champions League). Ma al di là dei risultati, comunque molto negativi, ciò che ha scoraggiato di più l'ambiente milanista è la qualità scadente delle prestazioni sia dal punto di vista tecnico che tattico e, soprattutto, l'atteggiamento fragile, remissivo, superficiale di diversi calciatori in campo. La conseguenza di tutto ciò è presto detta e, a quanto filtra, anche il management rossonero ne avrebbe preso atto: Paulo Fonseca non è l'allenatore adatto a guidare il Milan.

Milan, la fase difensiva è peggiorata

Ci sono, per esempio, alcuni problemi che, a tre mesi dall'arrivo del portoghese, non sono mai stati risolti o, addirittura, si sono amplificati. In primis, ovviamente, la fase difensiva: Fonseca si era presentato a Milanello con l'idea chiara di porvi rimedio, ma nulla è cambiato rispetto agli ultimi due anni di Pioli. Anzi: la squadra sembra ancora più perforabile. E poi la questione tattica, a partire dal centrocampo. Se Reijnders non è adatto per giocare con Fofana, come dichiarato dallo stesso mister post Liverpool, perché schierarli assieme in mediana a Roma? Se Fofana sta giocando (non bene) in un ruolo diverso rispetto a quello del Monaco, perché non metterlo in condizioni di rendere al meglio nel suo ruolo naturale? Stesso discorso potrebbe essere proposto per Loftus-Cheek, spostato dalla trequarti alla mediana, ma mai nella posizione preferita di mezzala. E questi sono dettagli: ci sono problemi ancora più grandi, che esulano anche dai compiti di Fonseca.

Milan, il sostituto di Fonseca

Per tutti questi motivi, dunque, Ibrahimovic e Furlani stanno vagliando le opzioni possibili per sostituire Fonseca dopo il derby di domenica. Oltre ai nomi di Maurizio Sarri, Edin Terzic e Thomas Tuchel, già in voga da diverse ore, è spuntata con una certa forza la candidatura di Igor Tudor, allenatore croato, ma di ampissima formazione italiana. L'ex tecnico della Lazio ha un ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, testimoniata anche dall'ultimo incontro pubblico tra i due (Verona-Milan dell'8 maggio 2022), caratterizzato da abbracci, chiacchiere e sorrisi. È un nome da tenere sott'occhio: il modulo preferito non è quello ideale per la rosa rossonera (3-4-2-1), ma le caratteristiche manageriali di Tudor sembrano stuzzicare la dirigenza del Milan.