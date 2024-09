Milan, la frecciatina di Ibrahimovic: "Non tutti capiscono le mie battute"

Milan, Ibrahimovic: "Ho giocato 25 anni tra le critiche, mi caricano"

Il dirigente rossonero ha poi proseguito: "Non è che non posso fare battute perché non tutti capiscono le battute e allora devo stare attento. E' un lavoro impegnativo e mi piace, sto crescendo in questa situazione. Non conto io, non è one man show, conta la squadra. Personalmente le cose contro di me non mi disturbano, ho giocato 20/25 anni tra le critiche. Mi carica e mi dà gas per fare di più". Infine, sul futuro di Fonseca: "Derby decisivo? Assolutamente no. Non si è parlato di altre cose, c'è solo la partita".