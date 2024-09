Gabbia show, dal gol all'Inter alle interviste a Morata, Pavlovic e Calabria

"Lavoratore", "Intelligente", "Aggressivo": Gabbia esaltato dai compagni

Gabbia ha posto le stesse domande ai compagni di squadra Morata, Pavlovic e Calabria. Tutti d'accordo sul cibo italiano preferito (la carbonara per Morata, la pasta più in generale per Pavlovic e Calabria), idee diverse sulla musica ideale da ascoltare prima di scendere in campo (techno e hip hop per Morata, musica serba per Pavlovic, house music per Calabria), aggettivi differenti per descrivere lo stesso Gabbia: "Lavoratore", per Morata; "Intelligente", per Calabria; "Aggressivo", per Pavlovic.