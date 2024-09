Milan, Fonseca lancia l'allarme su Morata: "È in dubbio"

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stamapa alla vigilia di Milan-Lecce , gara che aprirà la sesta giornata del campionato di Serie A . I rossoneri arrivano galvanizzati dalla vittoria nel derby contro l'Inter, ma l'allenatore ha voluto calmare l'ambiente: "Dobbiamo confermare che siamo in crescita. La vittoria nel derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati".

Milan, Fonseca: "Dobbiamo recuperare Punti"

"Dobbiamo recuperare dei punti - ha proseguito - Tutto questo è importante per avere motivazione domani. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è più difficile". Fonseca ha anche annunciato un dubbio di formazione: "Morata sarà convocato, per vedere se giocherà o meno dobbiamo aspettare. È in dubbio per una borsite. Sicuramente non voglio prendere rischi. Reijnders? Siamo tutti d'accordo che è un giocatore unico nella nostra squadra".