Morata costretto a cambiare casa dopo la rivelazione del sindaco: cos'è successo

Alvaro Morata furioso con il Sindaco di Corbetta, Marco Ballarini , che lo ha costretto a cambiare comune e abitazione per tutelare la sua privacy . L'attaccante del Milan , nonché capitano della nazionale spagnola, pensava di trovare un angolo di serenità nel secondo comune più grande del magentino per numero di abitanti (circa 19.000), ma il primo cittadino ha rovinato tutto: "Alvaro Morata è di Corbetta, Here We Go! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa della nostra città", ha rivelato il Sindaco Ballarini, pensando di risultare simpatico. " Sono un tifosissimo dell'Inter , - ha aggiunto - ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!". E il post, inevitabilmente, è diventato virale.

Il Sindaco di Corbetta replica a Morata: "Stupito dalla reazione"

"Sono rimasto stupito e dispiaciuto per la reazione del calciatore", ha rivelato Marco Ballarini a LaPresse, dopo l'ondata di commenti registrata sui suoi canali social ufficiali, in seguito all'insolito annuncio. "Non c’è nessuna violazione della privacy, - ha sottolineato il Sindaco di Corbetta - perché non ho divulgato nessun atto del comune, semplicemente visto che è stato più volte a fare la spesa, al ristorante, al bar, abbiamo semplicemente voluto dargli il benvenuto. Non abbiamo mai detto la via dove abita o qual è casa sua". E poi ha aggiunto: "Due anni fa, i giornali avevano scritto che Onana aveva preso casa a Corbetta e non è venuto fuori nessun problema di questo tipo. Mi è dispiaciuta la sua reazione perché, pur essendo io interista, mi è sempre sembrata una persona per bene e un campione anche nell’animo, questa sua presa di posizione mi sta facendo arrivare anche insulti da alcuni suoi tifosi e seguaci, se mi avesse chiamato dicendomi di togliere il post lo avrei fatto - ha ammesso Ballarini -. Mi spiace se lui si è sentito violato o poco sicuro, ma non è così, se poi vuole lasciare Corbetta da sportivo mi dispiace molto, da interista me ne farò una ragione", ha concluso.