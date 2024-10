Milan, Fonseca e la scelta sul rigorista: "Non deve succedere più"

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Franchi, Paulo Fonseca ha parlato in maniera negativo dell'arbitraggio di Pairetto ( LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZION I), ma si è anche lamentato con i suoi giocatori sulla questione rigorista. Il Milan ha infatti tirato due rigori, sbagliando sia con Theo Hernandez che con Abraham.

Milan, Fonseca fa chiarezza sul rigorista

Il tecnico rossonero, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha commenato così la situazione: "Il rigorista è Pulisic, non so perché abbiano cambiato. Ho parlato con Theo e Abraham e gli ho detto che non deve succedere più".